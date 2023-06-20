В Будапеште задержали подозреваемого в планировании теракта, который хотел превзойти Брейвика

Венгерские правоохранители задержали 45-летнего норвежца, подозреваемого в подготовке массовых убийств, которые должны были превзойти теракты, совершенные норвежским ультраправым экстремистом Андерсом Берингом Брейвиком в 2011 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Венгерская полиция заявила, что задержанный в Будапеште мужчина, имя которого не называется, загрузил несколько постов на видеохостинг, в которых он описывал планы совершения массовых убийств в неустановленном месте.

Полиция сообщила, что подозреваемый, который говорил преимущественно на норвежском и в некоторых случаях на английском языках, заявил, что имеет целью превзойти убийства Брейвика.

"Я могу нанести удар где угодно... Аэропорт, железнодорожный вокзал, ничто не может быть проблемой... Я уничтожу невинных", – цитирует полиция слова мужчины на некоторых видеозаписях.

Мужчина, задержанный антитеррористическими силами в прошлую среду и официально арестованный в субботу, был осужден за различные случаи насилия и сексуальных преступлений в Норвегии, сообщила венгерская полиция, ссылаясь на информацию, полученную от своих норвежских коллег. Они не уточнили, какие именно преступления он совершил в прошлом.

Норвежская полиция подтвердила агентству Reuters, что венгерские власти связались с ними по этому мужчине, но отказалась комментировать "расследование другой страны".

Андерс Брейвик убил 77 человек во время самого ужасного преступления мирного времени в Норвегии в июле 2011 года. Он взорвал восемь автомобилей в Осло, а затем застрелил 69 человек, большинство из которых были подростками, в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик имеет право подать заявление об освобождении через год после каждого отказа. Последний раз, в феврале 2022 года, норвежский суд отклонил ходатайство террориста о досрочном освобождении.