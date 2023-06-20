Кібератаки у Франції торік спричинили збитки на 2 млрд євро

Торік 385 000 кібератак проти французьких організацій були успішними і спричинили значні збитки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Кібератаки у 2022 році спричинили збитки на загальну суму 2 мільярди євро, згідно зі статистичною оцінкою фірми Asterès. Цю суму складають 887 мільйонів євро прямих витрат (втрата продуктивності, збільшення виробничих витрат), 888 мільйонів євро викупів і 7 мільйонів євро у втрачених робочих годинах.

Для отримання цих цифр компанія Asterès провела серію досліджень щодо кількості та середньої вартості кібератак, доповнених опитуванням членів Клубу керівників ІТ-інфраструктури, технологій та виробництва (CRiP).

Близько 43% організацій стали жертвами принаймні однієї успішної кібератаки протягом року, згідно з дослідженням Forrester для страхової компанії Hiscox.

У 2022 році інформацію про 831 атаку доведели до відома Anssi, державного агентства з ІТ-безпеки, або лише 0,2% від загальної кількості, зазначає Asterès.

Серед 347 тисяч успішних кібератак на компанії 330 тисяч стосувалися малих і середніх підприємств і 17 тисяч – середніх і великих компаній. Крім того, 37 тисяч успішних кібератак були спрямовані на державні організації, або на 10% від загальної кількості, підрахували в Asterès.

Нагадаємо, 5 травня російські хакери вивели з ладу сайт Сенату Франції – верхньої палати парламенту.