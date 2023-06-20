Кибератаки во Франции в прошлом году вызвали убытки на 2 млрд евро

В прошлом году 385 тысяч кибератак против французских организаций были успешными и повлекли значительные убытки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Кибератаки в 2022 году повлекли убытки на общую сумму 2 миллиарда евро, согласно статистической оценке фирмы Asterès. Эта сумма делится на 887 миллионов евро прямых затрат (потеря производительности, увеличение производственных затрат), 888 миллионов евро выкупов и 7 миллионов евро в потерянных рабочих часах.

Для получения этих цифр компания Asterès провела серию исследований по количеству и средней стоимости кибератак, дополненных опросом членов Клуба руководителей ІТ-инфраструктуры, технологий и производства (CRiP).

Около 43% организаций стали жертвами по крайней мере одной успешной кибератаки в течение года, согласно исследованию Forrester для страховой компании Hiscox.

В 2022 году 831 атака была доведена до сведения Anssi, государственного агентства по ІТ-безопасности, или лишь 0,2% от общего количества, отмечает Asterès.

Среди 347 тысяч успешных кибератак на компании 330 тысяч касаются МСП и 17 тысяч – средних и крупных компаний. Кроме того, 37 тысяч успешных кибератак были направлены на государственные организации, или 10% от общего количества, подсчитали в Asterès.

Напомним, 5 мая российские хакеры вывели из строя сайт Сената Франции – верхней палаты парламента.