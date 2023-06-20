Королева Данії кидає курити після 66 років

83-річна данська королева Маргрете ІІ за порадою лікарів вирішила відмовитись від куріння, яке вона почала у 17-річному віці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B.T.

Від куріння Маргрете ІІ вирішила відмовитись незадовго до операції на спині, яка відбулась на початку лютого 2023 року, й після цього вирішила не повертатись до шкідливої звички.

В одному з інтерв’ю після операції на питання, чи кине вона курити, Магрете ІІ відповіла: "Я вже така стара, що це не має значення".

Королева Данії була відома на батьківщині як затятий курець. Уперше вона закурила в 17-річному віці, коли сигарету їй запропонували батьки – король Фредерик ІХ і королева Інгрід.

Найулюбленішими сигаретами Маргрете ІІ були Karelia без фільтру. Як вона сама зізнавалась в інтерв’ю, "найкраще в цих сигаретах те, що вони роблять все інше безнадійним на смак".

"Коли я була молодою, я курила англійські сигарети "Вірджинія", але навесні, коли помер мій батько, я зрозуміла, що від них більше шкоди, ніж користі", – пояснила вона в одному з інтерв'ю.

Таким чином, загальний "стаж курця" в Маргрете ІІ становить 66 років.

Покійний чоловік королеви, принц Генрік, кинув курити ще у 1997 році, тому що боявся, що в нього виявлять рак легень.

Маргрете коронували у 31-річному віці 14 січня 1972 року. Сьогодні вона має підтримку понад 80% населення. Син Магрете, 54-річний спадкоємець принц Фредерік, має стати її наступником.