Королева Дании бросает курить после 66 лет

83-летняя датская королева Маргрете II по совету врачей решила отказаться от курения, которое она начала в 17-летнем возрасте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B.T.

От курения Маргрете II решила отказаться незадолго до операции на спине, которая состоялась в начале февраля 2023 года, и после этого решила не возвращаться к вредной привычке.

В одном из интервью после операции на вопрос, бросит ли она курение, Магрете II ответила: "Я уже такая старая, что это не имеет значения".

Королева Дании была известна на родине как заядлый курильщик. Впервые она закурила в 17-летнем возрасте, когда сигарету ей предложили родители – король Фредерик ІХ и королева Ингрид.

Самыми любимыми сигаретами Маргрете II были Karelia без фильтра. Как она сама признавалась в интервью, "лучшее в этих сигаретах то, что они делают все остальное безнадежным на вкус".

"Когда я была молодой, я курила английские сигареты "Вирджиния", но весной, когда умер мой отец, я поняла, что от них больше вреда, чем пользы", – пояснила она в одном из интервью.

Таким образом, общий "стаж курильщика" у Маргрете ІІ составляет 66 лет.

Покойный муж королевы, принц Генрик, бросил курить еще в 1997 году, потому что боялся, что у него обнаружат рак легких.

Маргрете была коронована в возрасте 31 года 14 января 1972 года. Сегодня она имеет поддержку более 80% населения. Сын Магрете, 54-летний наследник принц Фредерик, должен стать ее преемником.