Найстарша королева Європи завершила святкування 50-річчя перебування на престолі

82-річна королева Данії Маргрете ІІ завершила святкування 50-річчя свого перебування на троні разом із родиною – нині вона є найстаршим монархом Європи та єдиною жінкою-королевою у світі після смерті Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У суботу Маргрете ІІ проїхалася в кареті данською столицею Копенгагеном, а також узяла участь у церемонії в мерії міста. Ці заходи мали відбутися ще у вересні, але були відкладені на тлі смерті королеви Британії Єлизавети II –троюрідної сестри Маргрете ІІ.

Фото: AFP

На завершення святкувань королева Данії помахала рукою з балкона мерії Копенгагена, привітавши близько 1500 людей, які зібралися на головній площі столиці.

Фото: AFP

Разом із Маргрете ІІ були присутні її другий син, 53-річний принц Йоахим, чиїх чотирьох дітей вона раніше позбавила королівських титулів. Королева пояснила рішення тим, що хотіла дозволити онукам жити нормальним життям, але Йоахим і його дружина, принцеса Марі публічно висловили своє обурення.

Маргрете II спочатку мала відзначити 50-річчя свого сходження на данський престол у січні, але через пандемію коронавірусу урочистості було значно скорочено. Частину церемонії провели у вересні, але у скороченому форматі через смерть Єлизавети ІІ.

Маргрете була коронована у віці 31 року 14 січня 1972 року. На момент її вступу на престол лише 45% данців підтримували королівську сім'ю, не погоджуючись із місцем, яке вона посідала в сучасній демократії. Сьогодні вона має підтримку понад 80% населення.

Син Магрете, 54-річний спадкоємець принц Фредерік, має стати її наступником.