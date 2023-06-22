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Кулеба вперше зустрівся з новою главою МЗС Румунії

Четвер, 22 червня 2023, 08:26

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС у новому уряді Румунії Лумініца Одобеску провели першу зустріч на полях конференції щодо відновлення України у Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба розповів, що міністри обговорили, як далі розвивати двосторонні відносини, щоби "реалізувати повний потенціал", та подякував Румунії за підтримку майбутнього членства України в НАТО.

"Висловила повну підтримку Румунією європейських та євроатлантичних прагнень України. Домовилися тісно співпрацювати у всіх питаннях – щодо сполучення, енергетики, національних меншин. Румунія підтримує Україну на тлі російської агресії", – зазначила Лумініца Одобеску. 

Нагадаємо, минулого тижня у Румунії змінився уряд після того, як посаду прем’єра за ротаційним принципом перейняв Марчела Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії з правлячої коаліції. 

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Румунія