Кулеба вперше зустрівся з новою главою МЗС Румунії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС у новому уряді Румунії Лумініца Одобеску провели першу зустріч на полях конференції щодо відновлення України у Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба розповів, що міністри обговорили, як далі розвивати двосторонні відносини, щоби "реалізувати повний потенціал", та подякував Румунії за підтримку майбутнього членства України в НАТО.

"Висловила повну підтримку Румунією європейських та євроатлантичних прагнень України. Домовилися тісно співпрацювати у всіх питаннях – щодо сполучення, енергетики, національних меншин. Румунія підтримує Україну на тлі російської агресії", – зазначила Лумініца Одобеску.

Productive discussion with FM 🇺🇦 @DmytroKuleba on the priorities of 🇷🇴🇺🇦 agenda . Expressed 🇷🇴full support for 🇺🇦European and Euroatlantic goals. Agreed to work together closely on all issues – connectivity, energy, minorities. Romania stands with 🇺🇦against the RU aggression! pic.twitter.com/I02Eh8OPwH