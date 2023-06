Кулеба впервые встретился с новой главой МИД Румынии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД в новом правительстве Румынии Луминица Одобеску провели первую встречу на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что министры обсудили, как дальше развивать двусторонние отношения, чтобы "реализовать полный потенциал", и поблагодарил Румынию за поддержку будущего членства Украины в НАТО.

"Выразила полную поддержку Румынией европейских и евроатлантических стремлений Украины. Договорились тесно сотрудничать во всех вопросах – относительно сообщения, энергетики, национальных меньшинств. Румыния поддерживает Украину на фоне российской агрессии", – отметила Луминица Одобеску.

