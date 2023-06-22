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Кулеба впервые встретился с новой главой МИД Румынии

Четверг, 22 июня 2023, 08:26

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД в новом правительстве Румынии Луминица Одобеску провели первую встречу на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что министры обсудили, как дальше развивать двусторонние отношения, чтобы "реализовать полный потенциал", и поблагодарил Румынию за поддержку будущего членства Украины в НАТО.

"Выразила полную поддержку Румынией европейских и евроатлантических стремлений Украины. Договорились тесно сотрудничать во всех вопросах – относительно сообщения, энергетики, национальных меньшинств. Румыния поддерживает Украину на фоне российской агрессии", – отметила Луминица Одобеску.

Напомним, на прошлой неделе в Румынии сменилось правительство после того, как должность премьера по ротационному принципу перенял Марчела Чолаку, лидер Социал-демократической партии из правящей коалиции.

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