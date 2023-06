Боррель терміново покликав лідерів Сербії та Косова на переговори до Брюсселя

Президента Сербії Александара Вучича та прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті запросили на термінові переговори до Брюсселя.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я запросив лідерів Сербії Александара Вучича та Косова Альбіна Курті до Брюсселя на термінову зустріч, щоб знайти вихід із нинішньої кризи", – зазначив він.

I have called the leaders of Serbia @predsednikrs & Kosovo @albinkurti to Brussels for urgent meetings to find the way out of the current crisis



We need immediate de-escalation & new elections in the north with participation of Kosovo Serbs. This is paramount for the region & EU