Боррель терміново покликав лідерів Сербії та Косова на переговори до Брюсселя

Президента Сербії Александара Вучича та прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті запросили на термінові переговори до Брюсселя.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я запросив лідерів Сербії Александара Вучича та Косова Альбіна Курті до Брюсселя на термінову зустріч, щоб знайти вихід із нинішньої кризи", – зазначив він.

I have called the leaders of Serbia @predsednikrs & Kosovo @albinkurti to Brussels for urgent meetings to find the way out of the current crisis



We need immediate de-escalation & new elections in the north with participation of Kosovo Serbs. This is paramount for the region & EU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 22, 2023

Боррель також заявив про необхідність "негайної деескалації" та проведення нових виборів на півночі Косова за участю косовських сербів.

"Це найважливіше для регіону та ЄС", – додав він.

Між Сербією та Косовом в останні тижні загострилась напруженість через протести в північних косовських муніципалітетах, населених переважно сербами, де за вкрай низької явки – в районі 4% – відбулись місцеві вибори.

Протести сербів призвели до сутичок за участі миротворців НАТО у Косові, а також звинувачень у бік Приштини з боку Заходу через відмову йти на деескалацію.

Минулого тижня у Сербії заявили про затримання трьох озброєних поліцейських Косова біля кордону між двома країнами, натомість офіційна Приштина стверджує, що поліцейських викрали.

Після цього прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про посилення контролю на кордоні із Сербією, зокрема заборони в’їзду автомобілів із сербськими номерами.

Вучич заявляв, що не бачить сенсу продовжувати діалог із Косовом.

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