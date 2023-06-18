Вучич вважає "беззмістовним" подальший діалог з Косовом

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не бачить сенсу продовжувати діалог із Косовом.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у великій промові, яку цитує РТС.

Вучич заявив, що країна зіткнулася "з найскладнішою ситуацією за останні 24 роки", що країни Заходу дозволяють ображати сербів, а прем’єр Косова Альбін Курті "хоче війни будь-якою ціною і має підтримку деяких країн Заходу, аби створювати незаконну ситуацію і переслідувати мешканців сербської громади".

Вучич заявив, що вважає подальший діалог "беззмістовним".

"Коли вони навчаться говорити, а не будуть морочити нам голову і влаштовувати щодня нову провокацію і якусь нову проблему на місці, коли вони це зрозуміють, тоді ми будемо говорити", – сказав президент Сербії.

"Немає сенсу про щось говорити, доки фейкові мери не підуть у відставку і поліцейські сили Косова не заберуться з цих муніципалітетів (північних муніципалітетів Косова – ред.)... Щодо технічного, з’явимося ми для діалогу чи ні, я ще прийму рішення і повідомлю вам за 24 години наперед", – додав Александар Вучич.

Стосовно затримання трьох косовських поліцейських, про яких Приштина стверджує, що їх викрали, Вучич заявив, що сербські правоохоронці готові на поліграфі підтвердити факти і що вони не перетинали межу з Косовом.

Він додав, що Белград спробує "зберігати мир".

"Але попереджаємо усіх тих, кому явно байдуже до миру і хто хоче, аби сербів з меншим шумом виганяли з півночі Косова, що цього не буде", – заявив президент Сербії.

Минулого тижня у Сербії заявили про затримання трьох озброєних поліцейських Косова біля кордону між двома країнами, натомість офіційна Приштина стверджує, що поліцейських викрали.

Після цього прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про посилення контролю на кордоні із Сербією, зокрема заборони в’їзду автомобілів із сербськими номерами.

Інцидент відбувається на тлі чергового загострення відносин Белграда й Приштини через протести у косовських північних муніципалітетах. Там на проміжних виборах, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести.

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