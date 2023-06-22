Боррель срочно позвал лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель

Президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курти пригласили на срочные переговоры в Брюссель.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Я пригласил лидеров Сербии Александара Вучича и Косова Альбина Курти в Брюссель на срочную встречу, чтобы найти выход из нынешнего кризиса", – отметил он.

I have called the leaders of Serbia @predsednikrs & Kosovo @albinkurti to Brussels for urgent meetings to find the way out of the current crisis



We need immediate de-escalation & new elections in the north with participation of Kosovo Serbs. This is paramount for the region & EU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 22, 2023

Боррель также заявил о необходимости "немедленной деэскалации" и проведения новых выборов на севере Косова с участием косовских сербов.

"Это самое важное для региона и ЕС", – добавил он.

Между Сербией и Косовом в последние недели обострилась напряженность из-за протестов в северных косовских муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, где при крайне низкой явке – в районе 4% – состоялись местные выборы.

Протесты сербов привели к столкновениям с участием миротворцев НАТО в Косове, а также обвинений в сторону Приштины со стороны Запада из-за отказа идти на деэскалацию.

На прошлой неделе в Сербии заявили о задержании трех вооруженных полицейских Косова у границы между двумя странами, зато официальная Приштина утверждает, что полицейских похитили.

После этого премьер-министр Косова Альбин Курти заявил об усилении контроля на границе с Сербией, в частности запрета въезда автомобилей с сербскими номерами.

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