Боррель срочно позвал лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель

Президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курти пригласили на срочные переговоры в Брюссель.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Я пригласил лидеров Сербии Александара Вучича и Косова Альбина Курти в Брюссель на срочную встречу, чтобы найти выход из нынешнего кризиса", – отметил он.

I have called the leaders of Serbia @predsednikrs & Kosovo @albinkurti to Brussels for urgent meetings to find the way out of the current crisis



We need immediate de-escalation & new elections in the north with participation of Kosovo Serbs. This is paramount for the region & EU