Косово посилило контроль на кордоні з Сербією

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про посилення контролю на кордоні з Сербією після арешту сербськими силами трьох косовських поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На прикордонному переході Мердар, найбільшому між Косовом і Сербією, у четвер вранці вишикувалася довга черга з вантажівок після рішення Косова заборонити в'їзд на свою територію вантажівкам з сербськими номерами і сербським товарам.

Репортер Reuters бачив, як невеликі автомобілі з сербськими номерами перетинали кордон, незважаючи на заяву уряду про заборону в'їзду всіх транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі.

"З міркувань безпеки ми негайно посилили прикордонний контроль на кордоні з Сербією", – заявив Курті на пресконференції в четвер.

"Ми вимагаємо негайного звільнення трьох викрадених поліцейських і закликаємо міжнародну спільноту засудити акт агресії Сербії", – сказав Курті.

Президент Сербії Александар Вучич, який заявив, що троє косовських поліцейських були заарештовані в глибині сербської території, зустрівся з послами США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії, відомими як група "Квінта".

"Я говорив з представниками ЄС і групи "Квінта". Я попросив їх зробити все, що в їхніх силах, щоб перешкодити Курті розпочати нову війну на Балканах", – написав Вучич у своєму акаунті в Instagram після зустрічі.

У середу Європейський Союз заявив, що погодив каральні заходи щодо уряду Курті, звинувативши його в нездатності вжити заходів для розрядки кризи.

Між Сербією та Косовом в останні тижні загострилась напруженість через протести в північних косовських муніципалітетах, населених переважно сербами, де за вкрай низької явки – в районі 4% – відбулись місцеві вибори.

Протести сербів призвели до сутичок за участі миротворців НАТО у Косові, а також звинувачень у бік Приштини з боку Заходу через відмову йти на деескалацію.

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