У Литві заблокують IP-адреси, за якими доступна російська пропаганда

У Литві комісія з радіо і телебачення (LRTK) вирішила заблокувати IP-адреси, де можна дивитися заборонені в країні російські пропагандистські телепрограми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Це рішення було прийнято відповідно до регламенту Ради Європейського Союзу, що накладає обмежувальні заходи на поширення дезінформації та пропаганди проти ЄС та його держав-членів", – йдеться у повідомленні регулятора.

Оскільки заборонені телепрограми доступні в інтернеті, комісія вирішила, що інтернет-провайдери повинні вжити всіх можливих заходів для запобігання доступу до контенту, переліченого в постанові.

Згідно з регламентом, забороняється трансляція або допомога в трансляції контенту, наданого юрособами, занесеними до списків додатка до документа. Обмеження поширюються зокрема на кабельне, супутникове з'єднання, IP-телебачення, інтернет-провайдерів, платформи для обміну відео або застосунки.

У регламенті, ухваленому Радою ЄС, вказані наступні канали, які підпадають під обмежувальні заходи: Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Russia RTR/RTR Planeta, Russia 24/Russia 24, TV Centre International, НТВ/NTV Mir, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал.

Раніше стало відомо, що у Болгарії помітили велику мережу сайтів-сміттярок, створених для поширення неправдивих новин та дезінформації, зокрема російської.