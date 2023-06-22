В Литве заблокируют IP-адреса, по которым доступна российская пропаганда

В Литве комиссия по радио и телевидению (LRTK) решила заблокировать IP-адреса, где можно смотреть запрещенные в стране российские пропагандистские телепрограммы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Это решение было принято в соответствии с регламентом Совета Европейского Союза, который накладывает ограничительные меры на распространение дезинформации и пропаганды против ЕС и его государств-членов", – говорится в сообщении регулятора.

Поскольку запрещенные телепрограммы доступны в интернете, комиссия решила, что интернет-провайдеры должны принять все возможные меры для предотвращения доступа к контенту, перечисленному в постановлении.

Согласно регламенту, запрещается трансляция или помощь в трансляции контента, предоставленного юрлицами, занесенными в списки приложения к документу. Ограничения распространяются в том числе на кабельное, спутниковое соединение, IP-телевидение, интернет-провайдеров, платформы для обмена видео или приложения.

В регламенте, принятом Советом ЕС, указаны следующие каналы, которые подпадают под ограничительные меры: Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Russia RTR/RTR Planeta, Russia 24/Russia 24, TV Centre International, НТВ/NTV Mir, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал.

Ранее стало известно, что в Болгарии заметили большую сеть сайтов-помоек, созданных для распространения ложных новостей и дезинформации, в частности российской.