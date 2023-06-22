Еврокомиссар о прогрессе Украины на пути в ЕС: Впереди много работы

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи после представления промежуточной оценки Еврокомиссии по выполнению Украиной, Молдовой и Грузией кандидатских критериев заявил, что до октября три государства должны выполнить все критерии.

Об этом Варгеи сказал на пресс-конференции в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я надеюсь, что эта устная оценка станет положительным стимулом для этих стран. Они провели немало работы, это да. Но еще много нужно выполнить ... Из дебатов, которые прошли, было четко видно, что страны-члены хотят видеть выполненными все критерии. И я надеюсь, глядя на результаты этих стран, что этого еще можно достичь", – сказал он.

По словам Варгеи, сегодня уникальный момент, поэтому "если кто-то хочет стать членом ЕС сегодня, то сейчас самое время".

Варгеи также подчеркнул, что выполнение критериев, после чего, как полагают, могут стартовать переговоры о вступлении, является лишь началом долгого процесса.

"Каждый шаг в процессе расширения имеет собственные сложности и трудности. Получение статуса кандидата было вызовом. Начало переговоров о вступлении является еще одним вызовом. Но это я бы сказал, более легкие задачи.

Потому что когда вы переходите к переговорам о вступлении, то вы действительно должны продемонстрировать, что вы не только знаете, что вы делаете, но что вы также способны выполнить то, что вы делаете. И что вы также способны участвовать в рыночной конкуренции, что вы способны увеличить свою экономику, что вы способны усилить свое общество, будете способны получить преимущества от членства. Чем больше мы углубляемся в процесс, тем больше сложностей будет появляться", – заявил еврокомиссар.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году