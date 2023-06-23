У Сенаті США пропонують вважати нападом радіоактивне забруднення у НАТО з вини РФ

У Сенаті США з’явилася резолюція, у якій пропонують вважати дії Росії, Білорусі "або їхніх маріонеток" нападом на НАТО, якщо їхні дії призведуть до радіоактивного забруднення території союзників.

Як повідомляє "Європейська правда", проєкт внесли сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюментал.

Вони зазначають, що до внесення резолюції їх спонукало анонсоване Росією розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Сенатори зазначають, що це перший прецедент після розпаду СРСР, коли Росія перемістила свою ядерну зброю за межі власних кордонів, і це є серйозною загрозою для глобальної безпеки на тлі триваючої війни в Україні.

З тексту також зрозуміло, що другою причиною є непередбачувана ситуація на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем окупаційних сил РФ.

Грем і Блюментал пропонують, аби будь-яке застосування РФ, Білоруссю "чи їхніми маріонетками" тактичної ядерної зброї, або ж руйнування ядерного об’єкта, що призведе до потрапляння радіоактивних елементів на територію країн-членів НАТО і завдасть серйозної шкоди, вважалося нападом на Альянс і приводом для задіяння статті 5.

"Загроза застосування Росією ядерної зброї – реальна. Найкращий спосіб стримування цієї загрози – дати путінській Росії ясність, що станеться, якщо вони застосують ядерну зброю. Наш меседж спрямований до оточення Путіна. Якщо ви це зробите і виконаєте ці накази – якщо вони будуть віддані, можете очікувати серйозної реакції НАТО. Ви будете у стані війни з НАТО", – заявив Грем.

"Мета цієї резолюції – надіслати сигнал Владіміру Путіну і його військовим: вони будуть знищені, якщо застосують тактичну ядерну зброю, або якщо зруйнують АЕС у такий спосіб, що це створить загрозу для найближчих членів НАТО… Війська (Путіна) ризикують бути цілковито знищені силами НАТО, якщо виявляться настільки безвідповідальними і нераціональними, що застосують тактичну ядерну зброю", – заявив сенатор Блюментал.

Сенатори пропонують адміністрації Байдена провести відповідні консультації з лідерами інших країн-союзниць та європейськими партнерами і продумати дії, щоб мінімізувати загрозу для цивільного населення і підготувати дипломатичну та військову реакцію, "співрозмірну ситуації".

Нагадаємо, минулого тижня Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

Президент США ці заяви "абсолютно безвідповідальними". Джо Байден також сказав, що вважає загрозу застосування Росією ядерної зброї реальною.

У четвер президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній електростанції, який може призвести до викиду радіації. В МЗС закликали міжнародну спільноту відреагувати на цю інформацію.