В Сенате США предлагают считать нападением радиоактивное загрязнение в НАТО по вине РФ

В Сенате США появилась резолюция, в которой предлагают считать действия России, Беларуси "или их марионеток" нападением на НАТО, если их действия приведут к радиоактивному загрязнению территории союзников.

Как сообщает "Европейская правда", проект внесли сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюментал.

Они отмечают, что к внесению резолюции их побудило анонсированное Россией размещение тактического ядерного оружия в Беларуси.

Сенаторы отмечают, что это первый прецедент после распада СССР, когда Россия переместила свое ядерное оружие за пределы собственных границ, и это является серьезной угрозой для глобальной безопасности на фоне продолжающейся войны в Украине.

Из текста также понятно, что второй причиной является непредсказуемая ситуация на Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупационных сил РФ.

Грэм и Блюментал предлагают, чтобы любое применение РФ, Беларусью "или их марионетками" тактического ядерного оружия, или же разрушение ядерного объекта, что приведет к попаданию радиоактивных элементов на территорию стран-членов НАТО и нанесет значительный ущерб, считалось нападением на Альянс и поводом для задействования статьи 5.

"Угроза применения Россией ядерного оружия – реальна. Лучший способ сдерживания этой угрозы – дать путинской России ясность, что произойдет, если они применят ядерное оружие. Наш месседж направлен к окружению Путина. Если вы это сделаете и выполните эти приказы – если они будут отданы, можете ожидать серьезной реакции НАТО. Вы будете в состоянии войны с НАТО", – заявил Грэм.

"Цель этой резолюции – послать сигнал Владимиру Путину и его военным: они будут уничтожены, если применят тактическое ядерное оружие, или если разрушат АЭС таким образом, что это создаст угрозу для ближайших членов НАТО... Войска (Путина) рискуют быть полностью уничтожены силами НАТО, если окажутся настолько безответственными и нерациональными, что применят тактическое ядерное оружие", – заявил сенатор Блюментал.

Сенаторы предлагают администрации Байдена провести соответствующие консультации с лидерами других стран-союзниц и европейскими партнерами и продумать действия, чтобы минимизировать угрозу для гражданского населения и подготовить дипломатическую и военную реакцию, "соразмерную ситуации".

Напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

Президент США эти заявления "абсолютно безответственными". Джо Байден также сказал, что считает угрозу применения Россией ядерного оружия реальной.

В четверг президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по данным разведки, вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной электростанции, который может привести к выбросу радиации. В МИД призвали международное сообщество отреагировать на эту информацию.