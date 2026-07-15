У Британії готують заборону імпорту з незаконних ізраїльських поселень

Британський міністр у питаннях торгівлі Кріс Браянт заявив, що уряд країни працює над забороною імпорту та експорту до незаконних ізраїльських поселень на західному березі річки Йордан.

Про це він сказав депутатам Комітету з питань бізнесу та торгівлі у середу, 15 липня, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Браянт заявив, що Британія заборонить постачати до цих поселень, а також вивозити з них. Раніше уряд казав, що розглядає всі варіанти, але не наважувався офіційно підтримати заборону.

Міністр наголосив, що існують "дуже вагомі" моральні та правові аргументи на користь такої заборони.

"Ми працюємо над тим, як саме це буде функціонувати", – зазначив він.

Складність, за словами Браянта, полягає у створенні дієвої заборони, а термін її введення залежить від того, які закони будуть застосовані.

Ще однією перешкодою, як зазначив міністр, є складність у визначенні та відстеженні походження товарів. Він сказав, що товари з поселень "часто" можуть бути марковані як продукція Ізраїлю, хоча "вони, очевидно, насправді походять саме з територій поселень".

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень, до яких, зокрема входила ідея щодо повної заборони на імпорт із незаконних поселень.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево звинуватив Європейську комісію в "недостатніх" заходах щодо торгівлі з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.