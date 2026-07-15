Посол України сподівається на початок пошукових робіт у польському Ласкуві в серпні

Посол України у Польщі Василь Боднар сподівається, що у серпні вдасться почати пошуки останків українців, загиблих у 1944 році в селищі Ласкув від рук Армії Крайової та Селянських батальйонів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Боднар зазначив, що минулого року українська сторона подала до Інституту національної пам’яті (IPN) три заяви з приводу пошуків загиблих цивільних українців на території сучасної Польщі.

"Одна з них вже отримала підтримку, нам залишається лише отримати згоду Воєводського консерватора пам’яток. Ми сподіваємося, що в серпні вдасться розпочати перші роботи в селищі Ласкув", – сказав Василь Боднар.

Він додав, що від Інституту національної пам’яті Польщі вже надійшла відповідь з цього питання.

"Минулого року українська сторона надіслала листи щодо трьох населених пунктів у зв’язку з запланованими пошуками в Сагрині, Ласкуві та Перемишлі. Як інститут, ми надали процедурну підтримку у справі Ласкува, тоді як щодо інших двох населених пунктів ми звернулися з проханням доповнити заявки. Дотепер не надійшло жодних нових документів чи доповнень у цій справі", – заявили в Інституті національної пам’яті Польщі.

Минулого року подібні роботи були проведені українською стороною в Юречковій на Підкарпатті. Метою робіт було встановлення місця розташування ймовірної могили, в якій, згідно з джерельними даними та історичними свідченнями, мали бути поховані бійці Української повстанської армії, які загинули 4 березня 1947 року в бою з підрозділами Польської народної армії та Корпусу внутрішньої безпеки. У результаті проведених заходів, як зазначається, не було виявлено розшукуваної могили, а також жодних антропогенних елементів, які б свідчили про наявність поховань.

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров нещодавно висловив сподівання на початок вже у цьому році пошуків українських загиблих на території Сагрині та Ласкува.

Польський прем’єр Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії", та наголосив, що пам’ять не може бути знаряддям ненависті.