Кулеба: Для успішного контрнаступу Україні потрібно більше авіації і боєприпасів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для успішного контрнаступу збройним силам необхідно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК, щоб покінчити з російським домінуванням у повітрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

За словами глави українського МЗС, "викинути Росію з неба" є другим за важливістю викликом після постачання артилерійських боєприпасів. Він закликав до надання такої допомоги.

"Найбільша проблема контрнаступу – це стабільність постачання артилерійських боєприпасів, причому в достатній кількості. І другою найбільшою проблемою контрнаступу є домінування Росії в повітрі", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що нинішній контрнаступ або потенційний наступний не має розглядатися як вирішальний.

Кулеба також визнав, що якщо його результати на Заході не сприйматимуть як успішні, то голоси тих, хто наполягає на переговорах, "стануть гучнішими".

За даними джерел телеканалу CNN, початок контрнаступу України не виправдав очікувань Заходу, але там "зберігають оптимізм".

Після цього Кулеба заявив, що Україна проводитиме контрнаступи, доки не вижене Росію зі своєї території.