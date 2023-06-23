Кулеба: Для успешного контрнаступления Украине нужно больше авиации и боеприпасов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для успешного контрнаступления вооруженным силам необходимо больше самолетов, вертолетов и ПЗРК, чтобы покончить с российским доминированием в воздухе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

По словам главы украинского МИД, "выкинуть Россию с неба" – второй по важности вызов после поставки артиллерийских боеприпасов. Он призвал к оказанию такой помощи.

"Самая большая проблема контрнаступления – это стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве. И второй самой большой проблемой контрнаступления является доминирование России в воздухе", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что нынешнее контрнаступление или потенциальное следующее не должно рассматриваться как решающее.

Кулеба также признал, что если его результаты на Западе не будут воспринимать как успешные, то голоса тех, кто настаивает на переговорах, "станут громче".

По данным источников телеканала CNN, начало контрнаступления Украины не оправдало ожиданий Запада, но там "сохраняют оптимизм".

После этого Кулеба заявил, что Украина будет проводить контрнаступления, пока не выгонит Россию со своей территории.