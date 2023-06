Посол ЄС і Стефанішина спільно висловилися з нагоди річниці отриманням статусу кандидата

Посол ЄС Матті Маасікас і віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина записали спільне відеозвернення з нагоди першої річниці отримання Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас виклав відеозвернення у своєму Twitter. "Усі успішні шляхи до ЄС у Центральній та Східній Європі ґрунтувалися на міцному внутрішньому консенсусі – він є і в Україні. Варто берегти", – зауважив посол у підписі до ролика.

Celebrating the first anniversary of Ukraine's EU candidate status together with the leader of Ukrainian EU-integration @StefanishynaO. All successful EU-paths in Central and Eastern Europe have been based on strong domestic consensus – is there in Ukraine, too. Worth cherishing. pic.twitter.com/nHNmbwui36