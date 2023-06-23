Посол ЄС і Стефанішина спільно висловилися з нагоди річниці отриманням статусу кандидата

Посол ЄС Матті Маасікас і віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина записали спільне відеозвернення з нагоди першої річниці отримання Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас виклав відеозвернення у своєму Twitter. "Усі успішні шляхи до ЄС у Центральній та Східній Європі ґрунтувалися на міцному внутрішньому консенсусі – він є і в Україні. Варто берегти", – зауважив посол у підписі до ролика.

Celebrating the first anniversary of Ukraine's EU candidate status together with the leader of Ukrainian EU-integration @StefanishynaO. All successful EU-paths in Central and Eastern Europe have been based on strong domestic consensus – is there in Ukraine, too. Worth cherishing. pic.twitter.com/nHNmbwui36 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 23, 2023

У зверненні Стефанішина зауважила, що торік у цей день почалась історія нової Європи – більш об’єднаної та стійкої, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Реформа судової системи, боротьба з корупцією, запобігання відмиванню грошей, запуск масштабної медіареформи і гарантування прав національних меншин та основних прав людини – це ті сфери, на яких зосередилась зараз Україна на шляху до ЄС, сказала Стефанішина.

"Ми фіналізуємо імплементацію семи рекомендацій Європейської комісії у консультаціях з європейськими партнерами, що тривають. Ми розпочали широкомасштабну діагностику українського законодавства на відповідність до європейського права. Ми не очікуємо, а робимо дії. Ми готуємо себе до європейської інтеграції. Ми готуємось до переговорів про вступ", – зауважила віцепрем’єрка.

Маасікас, зі свого боку, відзначив, що для України критично важливо продовжувати шлях реформ, оскільки вступ до ЄС ґрунтується на заслугах

"Крок за кроком разом ми станемо сильнішими, більш стійкими та об’єднаними, ніж будь-коли раніше", – переконаний європейський дипломат.

Нагадаємо, Маасікас також радить Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для чиновників.

У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.