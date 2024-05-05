Шольц згадав про Україну у привітанні до православного Великодня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у привітанні з нагоди православного Великодня згадав про Україну, проти якої РФ веде загарбницьку війну.

Про це німецький канцлер написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо, зокрема, про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято з сім'ями і в мирі", – зазначив він.

Шольц додав, що "ми будемо підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно".

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Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній зустрічі обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.