Посол ЕС и Стефанишина совместно высказались по случаю годовщины получением статуса кандидата

Посол ЕС Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина записали совместное видеообращение по случаю первой годовщины получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас выложил видеообращение в своем Twitter. "Все успешные пути в ЕС в Центральной и Восточной Европе основывались на прочном внутреннем консенсусе – он есть и в Украине. Стоит беречь", – отметил посол в подписи к ролику.

Celebrating the first anniversary of Ukraine's EU candidate status together with the leader of Ukrainian EU-integration @StefanishynaO. All successful EU-paths in Central and Eastern Europe have been based on strong domestic consensus – is there in Ukraine, too. Worth cherishing. pic.twitter.com/nHNmbwui36