Посол ЕС и Стефанишина совместно высказались по случаю годовщины получением статуса кандидата

Посол ЕС Матти Маасикас и вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина записали совместное видеообращение по случаю первой годовщины получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас выложил видеообращение в своем Twitter. "Все успешные пути в ЕС в Центральной и Восточной Европе основывались на прочном внутреннем консенсусе – он есть и в Украине. Стоит беречь", – отметил посол в подписи к ролику.

Celebrating the first anniversary of Ukraine's EU candidate status together with the leader of Ukrainian EU-integration @StefanishynaO. All successful EU-paths in Central and Eastern Europe have been based on strong domestic consensus – is there in Ukraine, too. Worth cherishing. pic.twitter.com/nHNmbwui36 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 23, 2023

В обращении Стефанишина отметила, что в прошлом году в этот день началась история новой Европы – более объединенной и устойчивой, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Реформа судебной системы, борьба с коррупцией, предотвращение отмывания денег, запуск масштабной медиареформы и обеспечение прав национальных меньшинств и основных прав человека – это те сферы, на которых сосредоточилась сейчас Украина на пути в ЕС, сказала Стефанишина.

"Мы финализируем имплементацию семи рекомендаций Европейской комиссии в консультациях с европейскими партнерами, которые продолжаются. Мы начали широкомасштабную диагностику украинского законодательства на соответствие европейскому праву. Мы не ожидаем, а предпринимаем действия. Мы готовим себя к европейской интеграции. Мы готовимся к переговорам о вступлении", – отметила вице-премьер.

Маасикас, со своей стороны, отметил, что для Украины критически важно продолжать путь реформ, поскольку вступление в ЕС основывается на заслугах

"Шаг за шагом вместе мы станем сильнее, более устойчивыми и объединенными, чем когда-либо прежде", – убежден европейский дипломат.

Напомним, Маасикас также советует Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.