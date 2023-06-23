Санду: Через 33 роки після проголошення суверенітету Молдова на правильному шляху

Через 33 роки з дня проголошення суверенітету Молдови країна пройшла через багато випробувань, але тепер вона на правильному шляху – до Європейського Союзу.

Про це заявила у п’ятницю президентка Молдови Мая Санду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Newsmaker.

23 червня 1990 року, у день ухвалення Декларації про суверенітет, почався шлях Молдови до незалежності, до права самостійно вирішувати свою долю і майбутнє, зазначила Санду.

"За минулі 33 роки на шляху розвитку Молдови було багато перешкод, але наш народ залишався єдиним і твердим у своєму прагненні бути вільним, жити гідно і ростити своїх дітей у мирі", – сказала президентка.

Вона зазначила, що 33 роки тому Молдова вирішила порвати з радянським режимом і здійснити свою мрію – стати правовою державою, де громадяни живуть у взаєморозумінні та з упевненістю у завтрашньому дні.

"Тепер Молдова вирішила приєднатися до європейської сім'ї, з тих самих причин, з яких ми боролися за суверенітет, незалежність, свободу – щоб наша сім'я і діти могли жити щасливо у себе вдома. Ми багато чого досягли разом, незважаючи на труднощі. Ми доб'ємося успіху і цього разу ми на правильному шляху!", – сказала президентка.

Україна і Молдова торік 23 червня отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

Президент Володимир Зеленський, який 1 червня відвідав саміт Євроспільноти під Кишиневом, заявив, що Україна і Молдова разом будуть у Євросоюзі.

У травні у Кишиневі відбувся мітинг, на якому 80 тисяч людей без жодних партійних прапорів висловили підтримку руху країни до Європейського Союзу та заявити про це вголос.

Також Санду заявляє, що Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози.

Читайте детальніше у статті: Антиросійська Молдова. Як Санду штовхає країну до ЄС та шукає соратників у новому парламенті.