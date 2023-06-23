Санду: Спустя 33 года после провозглашения суверенитета Молдова на правильном пути

Через 33 года со дня провозглашения суверенитета Молдовы страна прошла через много испытаний, но теперь она на правильном пути – в Европейский Союз.

Об этом заявила в пятницу президент Молдовы Майя Санду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Newsmaker.

23 июня 1990 года, в день принятия Декларации о суверенитете, начался путь Молдовы к независимости, к праву самостоятельно решать свою судьбу и будущее, отметила Санду.

"За прошедшие 33 года на пути развития Молдовы было много препятствий, но наш народ оставался единым и твердым в своем стремлении быть свободным, жить достойно и растить своих детей в мире", – сказала президент.

Она отметила, что 33 года назад Молдова решила порвать с советским режимом и осуществить свою мечту – стать правовым государством, где граждане живут во взаимопонимании и с уверенностью в завтрашнем дне.

"Теперь Молдова решила присоединиться к европейской семье, по тем же причинам, по которым мы боролись за суверенитет, независимость, свободу – чтобы наша семья и дети могли жить счастливо у себя дома. Мы многого достигли вместе, несмотря на трудности. Мы добьемся успеха и на этот раз мы на правильном пути!", – сказала президент.

Украина и Молдова в прошлом году 23 июня получили статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент Владимир Зеленский, который 1 июня посетил саммит Евросообщества под Кишиневом, заявил, что Украина и Молдова вместе будут в Евросоюзе.

В мае в Кишиневе состоялся митинг, на котором 80 тысяч человек без всяких партийных флагов выразили поддержку движения страны в Европейский Союз и заявили об этом вслух.

Также Санду заявляет, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы.

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