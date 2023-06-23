Азербайджан відкинув вимогу Єревана про гарантії безпеки для вірмен Карабаху
Перед новим раундом вірмено-азербайджанських переговорів Азербайджан відкинув вимогу Вірменії про надання особливих гарантій безпеки для вірмен Нагірного Карабаху.
Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".
Байрамов сказав, що вірмени у Карабаху достатньо захищені, розцінивши вимогу вірменської сторони надати їм гарантії як "втручання у справи Азербайджану".
"Ми не приймаємо таку передумову або застереження з боку Республіки Вірменія з низки причин. Найпринциповіше полягає в такому: це внутрішнє, суверенне питання. Конституція Азербайджану і низка міжнародних конвенцій, учасником яких є Азербайджан, забезпечують усі необхідні умови для забезпечення прав цього населення", – сказав міністр.
Байрамов зазначив, що вірмени Нагірного Карабаху "можуть використовувати свою мову і здобувати освіту своєю мовою, зберігати свою культуру, якщо інтегруються в азербайджанське суспільство і державні структури нарівні з іншими етнічними та релігійними меншинами".
Говорячи про переговорний процес навколо мирного договору, глава азербайджанської дипломатії сказав, що в переговорах був "певний прогрес". Він вказав на заяву прем'єр-міністра Вірменії про визнання Нагірного Карабаху територією Азербайджану.
"Ми вважаємо, що це був перший випадок, коли прем'єр-міністр Вірменії фактично публічно заявив про це. Чому прем'єр-міністру знадобилося два з половиною роки, щоб сказати, що він насправді визнає суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану?" – сказав Байрамов.
За словами азербайджанського посадовця, Єреван і Баку зрештою можуть укласти мирну угоду навіть упродовж цього року, якщо вірменська сторона буде готова зробити певні кроки.
У Вірменії також вважають, що до кінця року можливе укладення мирної угоди з Азербайджаном.
В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.
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