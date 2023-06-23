Азербайджан отверг требование Еревана о гарантиях безопасности для армян Карабаха

Перед новым раундом армяно-азербайджанских переговоров Азербайджан отверг требование Армении о предоставлении особых гарантий безопасности для армян Нагорного Карабаха.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Байрамов сказал, что армяне в Карабахе достаточно защищены, расценив требование армянской стороны предоставить им гарантии как "вмешательство в дела Азербайджана".

"Мы не принимаем такую предпосылку или оговорку со стороны Республики Армения по ряду причин. Самое принципиальное заключается в следующем: это внутренний, суверенный вопрос. Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, участником которых является Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для обеспечения прав этого населения", – сказал министр.

Байрамов отметил, что армяне Нагорного Карабаха "могут использовать свой язык и получать образование на своем языке, сохранять свою культуру, если интегрируются в азербайджанское общество и государственные структуры наравне с другими этническими и религиозными меньшинствами".

Говоря о переговорном процессе вокруг мирного договора, глава азербайджанской дипломатии сказал, что в переговорах был "определенный прогресс". Он указал на заявление премьер-министра Армении о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

"Мы считаем, что это был первый случай, когда премьер-министр Армении фактически публично заявил об этом. Почему премьер-министру понадобилось два с половиной года, чтобы сказать, что он на самом деле признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана?" – сказал Байрамов.

По словам азербайджанского чиновника, Ереван и Баку, в конце концов, могут заключить мирное соглашение даже в течение этого года, если армянская сторона будет готова сделать определенные шаги.

В Армении также считают, что до конца года возможно заключение мирного соглашения с Азербайджаном.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

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