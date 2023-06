Обраний президент Латвії відреагував на події в Росії

Чинний міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що безпекові структури країни пильно стежать за подіями у Росії, та закликав латвійців, які перебувають у РФ та Білорусі, якнайшвидше виїхати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс вранці 24 червня опублікував дві заяви у своєму Twitter.

"Ми пильно стежимо за розвитком подій у Росії, зараз відповідні органи оцінюють ситуацію та додаткові заходи безпеки. З огляду на останні події в Росії хотів би повторити заклик до громадян Латвії не відвідувати Росію і Білорусь, а тим, хто там перебуває, якнайшвидше виїхати з цих країн", – зазначив Едгарс Рінкевичс.

Увечері 24 червня, коли події лише починали розгортатися, Рінкевичс прокоментував звернення керівника ПВК "Вагнер" фразою "Який цирк, яке шоу".

“Oh what a circus, oh what a show” https://t.co/WI6KrIDbIv