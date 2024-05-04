Вучич похвалився співпрацею з Китаєм перед візитом Сі, назвав Тайвань китайським

Президент Сербії Александар Вучич напередодні візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Белграда заявив, що Китай є найкращим партнером Сербії у досягненні національних цілей.

Про це він сказав в інтерв'ю китайському виданню High-End Interviews, передає "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Александар Вучич розповів, що пам'ятає кожну деталь візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Белграда в 2016 році.

"Він показав, наскільки він скромний і корисний для Сербії", – сказав Вучич і нагадав про проблеми металургійного заводу "Смедерево".

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"Він врятував тоді понад 10 000 робочих місць", – сказав президент Сербії.

Вучич зазначив, що Сербія може і повинна навчитися, як він сказав, "тисячам речей у своїх китайських друзів".

Він підкреслив, що Сербія повністю віддана візиту Сі і вважає, що він принесе користь і буде в інтересах як китайського, так і сербського народу.

"Є одна важлива річ. Угода про вільну торгівлю, яку ми підписали в Пекіні. Для нас це дуже важлива угода. Тому що зараз ми досягли загального товарообігу в 6,1 мільярда доларів між нашими двома країнами. Я вірю, що ми подвоїмо або потроїмо цей показник протягом наступних 10 років або навіть більше", – сказав Вучич.

Говорячи про Тайвань, Вучич зазначив, що Сербія рішуче підтримує принцип єдиного Китаю.

"Китай завжди був на боці міжнародного публічного права і завжди підтримував нас, так само як і ми завжди підтримували Китай. Тайвань – це Китай. Крапка", – сказав президент Сербії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.