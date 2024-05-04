Ще одна зустріч між урядами Чехії та України може відбутися до кінця року

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що ще одна спільна зустріч чеського та українського урядів може відбутися до кінця цього року.

Про це Фіала сказав в інтерв'ю ČTK, передає "Європейська правда".

Чехія веде безперервні переговори з Україною на всіх рівнях, атакована Росією країна потребує перш за все зброї та боєприпасів, сказав він.

"Перевага росіян величезна, і Україна може досягти успіху лише в тому випадку, якщо у неї буде достатньо (зброї та боєприпасів) і швидко", – сказав прем'єр.

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"Перш за все, ми обговорюємо з нашими колегами з Данії та Нідерландів, що можна зробити для України та як далі просувати допомогу, включно з ініціативою Чехії щодо пошуку артилерійських боєприпасів", – додав він.

Чеські міністри на чолі з Фіалою провели в Києві переговори з українським урядом і президентом Володимиром Зеленським позаминулого року 31 жовтня. Поїздка мала висловити чітку підтримку Україні в протистоянні російському вторгненню та підтримати прагнення України приєднатися до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Члени обох кабінетів також обговорили питання повоєнної відбудови України.

Фіала також відвідав Київ позаминулого березня, невдовзі після початку російського вторгнення. В інтерв'ю ČTK сказав, що міжурядові переговори можуть повторитися цього року. "Це в грі, і я можу уявити, що ми проведемо таку зустріч протягом цього року", – сказав Фіала.

За словами Фіали, Чехія наразі має справу з Україною на багатьох рівнях, від повноважного представника щодо України до найвищого політичного рівня.

Чехія хоче продовжити свою ініціативу з пошуку артилерійських боєприпасів, співпраця з Данією та Нідерландами є ключовою. "Коаліція цих трьох держав дійсно багато зробила, і без них ініціатива не була б такою успішною. Я вдячний усім, хто долучається", – додав він.

Нагадаємо, в середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.