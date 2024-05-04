Bloomberg: США за участі G7 розглядають план допомоги Україні на суму $50 млрд

США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, яка надасть Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів, причому ці величезні витрати будуть погашені за рахунок прибутків від суверенних російських активів, які були заморожені – і на які нараховуються відсотки – в основному в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Bloomberg від людей, знайомих з пропозицією.

План обговорюється серед країн "Групи семи", причому США наполягають на укладенні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в червні. За їхніми словами, дискусії на цю тему були складними, і на досягнення угоди можуть піти місяці.

Цей план свідчить про рішучу підтримку з боку Вашингтона після того, як у квітні Конгрес схвалив виділення Києву 61 мільярда доларів допомоги, яка була затримана на кілька місяців через міжпартійні суперечки. Цей крок також посилить тиск на Європейський Союз, щоб він відмовився від своїх заперечень проти використання знерухомлених російських активів.

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Відповідаючи на запитання про таку пропозицію, в якій США або підгрупа країн "Групи семи" надають гроші на допомогу, які ЄС повертає за рахунок заморожених активів, міністр фінансів США Джанет Єллен сказала, що "це те, що ми обговорюємо".

"В ідеалі, ми б хотіли, щоб у цьому брала участь уся G7, була частиною, а не лише Сполучені Штати", – сказала вона в інтерв'ю агентству Bloomberg у п'ятницю.

Останні події відбулися після багатомісячних дискусій між союзниками про те, як врахувати побоювання європейців щодо ризиків використання заморожених російських активів і водночас поставити допомогу Україні на більш стійку основу.

Більшість європейських країн виступають проти повної конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які, на їхню думку, можуть підірвати стабільність євро або наразити їх на небезпеку відплати з боку Росії. Наполегливість США по суті зводиться до пошуку способу надати Україні якомога більшу підтримку швидко, а не меншими сумами, шляхом кращої мобілізації прибутків, отриманих від заморожених активів.

Невирішеним залишається питання, хто надасть гарантії, що кошти будуть повернуті, якщо російські активи будуть розморожені. Цей ризик вважається низьким, враховуючи, що країни G7 пообіцяли продовжувати блокувати кошти до тих пір, поки Росія не погодиться платити за післявоєнну відбудову України, сказав один із співрозмовників.

Остання пропозиція США спрямована на те, щоб зняти занепокоєння деяких членів Альянсу, які раніше висловлювали побоювання, що використання самих активів може бути прирівняне до їхньої конфіскації. Вона також дозволяє уникнути непропорційного тягаря для ЄС.

Проте, за словами людей, досягнення угоди залишається пов'язаним з труднощами.

Угода, якщо її буде ухвалено, замінить план, розроблений ЄС, який передбачає перерахування непередбачуваних прибутків від Euroclear, отриманих від заморожених активів з 15 лютого, на підтримку України двічі на рік. За словами деяких співрозмовників, угода щодо цього плану, який стосується лише ЄС, очікується вже цього місяця.

Згідно з планом ЄС, Euroclear утримуватиме прибутки, отримані до цієї дати, і утримуватиме частину пізніших надходжень для покриття витрат і ризиків, таких як потенційні арешти активів у відповідь у Росії. Доходи також підлягають оподаткуванню, і ця деталь викликала роздратування в деяких країнах ЄС.

Західні держави, як відомо, досі обговорюють прийнятні шляхи використання заморожених суверенних активів Росії, вартість яких оцінюється у 300 мільярдів євро.

США пропонують залучити кошти для України шляхом забезпечення кредитів під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. Європейський Союз натомість підтримує обережніший підхід: використання відсотків із заморожених російських активів – приблизно 5 млрд доларів на рік.

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