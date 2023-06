Избранный президент Латвии отреагировал на события в России

Действующий министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что структуры безопасности страны пристально следят за событиями в России, и призвал граждан Латвии, которые находятся в РФ и Беларуси, как можно быстрее выехать.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс утром 24 июня опубликовал два заявления в своем Twitter.

"Мы пристально следим за развитием событий в России, сейчас соответствующие органы оценивают ситуацию и дополнительные меры безопасности. Учитывая последние события в России, хотел бы повторить призыв к гражданам Латвии не посещать Россию и Беларусь, а тем, кто там находится, как можно быстрее выехать из этих стран", – отметил Эдгарс Ринкевичс.

Вечером 24 июня, когда события только начинали разворачиваться, Ринкевичс прокомментировал обращение руководителя ЧВК "Вагнер" фразой "Какой цирк, какое шоу".

“Oh what a circus, oh what a show” https://t.co/WI6KrIDbIv