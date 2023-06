ЄС і НАТО не планують позачергових зустрічей через події в Росії – ЗМІ

Ані Європейський Союз, ані НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у Росії.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, західні союзники не планують термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами РФ.

"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ – як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", – повідомив Джозвяк.

Він також розмістив коментар речника ЄС щодо ситуації в Росії, не уточнюючи, чи коментував головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, чи речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

No extra EU meetings over the weekend due to situation in #Russia. Eu ambs meet mon morning in Luxemburg, followed by EU foreign ministers – just as planned. NATO monitoring, the Sec Gen giving press statements in 🇱🇹on Mon morning as envisaged before.