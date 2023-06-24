Шольц стежить за ситуацією в РФ, заяву робити не планує
Субота, 24 червня 2023, 17:09
Канцлера Німеччини Олафа Шольца постійно інформують про поточну ситуацію в Росії.
Як пише "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду, повідомляє Der Spiegel.
"Ситуація залишається досить динамічною. У зв'язку з цим ми дуже уважно стежимо за нею, а також координуємо дії з нашими найближчими союзниками", – сказав він.
Водночас заява Шольца з приводу подій в РФ не планується.
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.
Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.
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