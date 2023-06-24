Шольц стежить за ситуацією в РФ, заяву робити не планує

Канцлера Німеччини Олафа Шольца постійно інформують про поточну ситуацію в Росії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду, повідомляє Der Spiegel.

"Ситуація залишається досить динамічною. У зв'язку з цим ми дуже уважно стежимо за нею, а також координуємо дії з нашими найближчими союзниками", – сказав він.

Водночас заява Шольца з приводу подій в РФ не планується.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.