США відклали санкції проти ПВК "Вагнера" через заколот Пригожина – WSJ

Державний департамент США відкладе оголошення нових санкцій проти приватної військової компанії "Вагнера", причетної до воєнних злочинів, на тлі останніх подій у Росії, пов’язаних із організованим заколотом.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел WSJ, відтермінування санкцій проти ПВК "Вагнера" пов’язане з тим, що США не хочуть "ставати на чийсь бік" у конфлікті між засновником групи Євгенієм Пригожиним і російським президентом Владіміром Путіним.

Американські посадовці водночас побоюються, що відтермінування санкцій може "ненавмисно допомогти" Путіну, додає видання.

Нові санкції Держдепу США мали бути оголошені у вівторок і стосуватись золотовидобувного бізнесу ПВК "Вагнера" в Африці, зокрема щодо гірничодобувного підприємства, створеного бойовиками в Центральноафриканській Республіці.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".