США отложили санкции против ЧВК "Вагнера" из-за мятежа Пригожина - WSJ

Государственный департамент США отложит объявление новых санкций против частной военной компании "Вагнера", причастной к военным преступлениям, на фоне последних событий в России, связанных с организованным мятежом.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По данным источников WSJ, отсрочка санкций против ЧВК "Вагнера" связана с тем, что США не хотят "становиться на чью-то сторону" в конфликте между основателем группы Евгением Пригожиным и российским президентом Владимиром Путиным.

Американские чиновники одновременно опасаются, что отсрочка санкций может "нечаянно помочь" Путину, добавляет издание.

Новые санкции Госдепа США должны были быть объявлены во вторник и касаться золотодобывающего бизнеса ЧВК "Вагнера" в Африке, в частности относительно горнодобывающего предприятия, созданного боевиками в Центральноафриканской Республике.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".