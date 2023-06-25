Головний дипломат Італії пояснив, як Рим підтримує вступ України в ЄС і НАТО

Італія підтримує вступ України до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу, але за умови виконання усіх необхідних для цього умов з боку Києва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю Il Messaggero заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Говорячи про прийдешній саміт НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, Таяні заявив, що "нам потрібен поступовий шлях" для вступу в Альянс України.

"Перший крок – це створення Ради Україна-НАТО та відновлення шляху до розширення, розпочатого в Бухаресті в 2008 році, щойно закінчиться конфлікт", – зауважив він.

Головний італійський дипломат також запевнив, що Італія "зробить усе", щоб Україна вступила до ЄС.

"Звичайно, за умови, що вона дотримуватиметься правил ЄС і здійснюватиме необхідні реформи, наприклад, у боротьбі з корупцією. Ми сподіваємося на прискорений шлях для України, як і для Західних Балкан", – додав Таяні.

Як відомо, Україна прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця цього року – після того, як ЄС засвідчить достатній прогрес у виконанні Києвом семи рекомендацій.

А на саміті НАТО у Вільнюсі Україна сподівається на кроки, які наблизять її до членства.