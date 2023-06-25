Главный дипломат Италии объяснил, как Рим поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО

Италия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и Североатлантический Альянс, но при условии выполнения всех необходимых для этого условий со стороны Киева.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью Il Messaggero заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Говоря о грядущем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Таяни заявил, что "нам нужен постепенный путь" для вступления в Альянс Украины.

"Первый шаг – это создание Совета Украина-НАТО и восстановление пути к расширению, начатого в Бухаресте в 2008 году, как только закончится конфликт", – отметил он.

Главный итальянский дипломат также заверил, что Италия "сделает все", чтобы Украина вступила в ЕС.

"Конечно, при условии, что она будет придерживаться правил ЕС и осуществлять необходимые реформы, например, в борьбе с коррупцией. Мы надеемся на ускоренный путь для Украины, как и для Западных Балкан", – добавил Таяни.

Как известно, Украина стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца этого года – после того, как ЕС засвидетельствует достаточный прогресс в выполнении Киевом семи рекомендаций.

А на саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется на шаги, которые приблизят ее к членству.