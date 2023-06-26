В Італії люди перелякались фейкового викрадення нареченого і викликали поліцію

В італійському містечку Трофарелло неподалік Турина під час парубочої вечірки друзі нареченого розіграли його, влаштувавши "викрадення" – воно виявилось настільки правдоподібним, що учасників дійства затримали правоохоронці.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Corriere della Sera.

Дев’ятеро чоловіків у віці від 23 до 31 року – друзі нареченого, які мали влаштувати для нього парубочу вечірку в багатоквартирному будинку в суботу ввечері – вирішили розіграти чоловіка й інсценували його викрадення.

Одягнені у футболки з написами, що покликались на ісламістські організації, балаклави й шоломи, а також із пневматичними рушницями, вони вивели нареченого з будинку, заткнули кляпом його рота, завантажили у фургон і відвезли.

Сусіди, які стали свідками цієї сцени, не підозрювали, що йдеться про розіграш, і масово викликали карабінерів.

"У наш час ніколи не знаєш, що може статися, особливо коли постійно чуєш новини про те, що люди роблять божевільні речі. Ми всі в будинку були налякані, це виглядало як справжнє викрадення. Їх було так багато, їхніх облич не можна було розпізнати, і вони були озброєні по самісіньку шию. Вбрання було таке, як у фільмах", – згадує одна з очевидиць.

Фургон знайшли під будинком одного з друзів нареченого, який, за даними місцевого порталу TorinoToday, так і не зрозумів, що йдеться про розіграш.

У чоловіків вилучили три пневматичні гвинтівки, кілька військових курток, балаклав і чорних шоломів із затемненими козирками, сім костюмів, схожих на костюми ісламських фундаменталістів, і кілька прапорів.

Затриманим висунули звинувачення у порушенні громадського порядку.