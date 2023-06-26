В Италии люди испугались фейкового похищения жениха и вызвали полицию

В итальянском городке Трофарелло неподалеку Турина во время мальчишника друзья жениха разыграли его, устроив "похищение" – оно оказалось настолько правдоподобным, что участников действа задержали правоохранители.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Corriere della Sera.

Девять мужчин в возрасте от 23 до 31 года – друзья жениха, которые должны были устроить для него мальчишник в многоквартирном доме в субботу вечером – решили разыграть мужчину и инсценировали его похищение.

Одетые в футболки с надписями, которые ссылались на исламистские организации, балаклавы и шлемы, а также с пневматическими ружьями, они вывели жениха из дома, заткнули кляпом его рот, погрузили в фургон и увезли.

Соседи, которые стали свидетелями этой сцены, не подозревали, что речь идет о розыгрыше, и массово вызвали карабинеров.

"В наше время никогда не знаешь, что может произойти, особенно когда постоянно слышишь новости о том, что люди делают сумасшедшие вещи. Мы все в доме были напуганы, это выглядело как настоящее похищение. Их было так много, их лиц нельзя было распознать, и они были вооружены по самую шею. Наряды были такие, как в фильмах", – вспоминает одна из очевидиц.

Фургон нашли под домом одного из друзей жениха, который, по данным местного портала TorinoToday, так и не понял, что речь идет о розыгрыше.

У мужчин изъяли три пневматические винтовки, несколько военных курток, балаклав и черных шлемов с затемненными козырьками, семь костюмов, похожих на костюмы исламских фундаменталистов, и несколько флагов.

Задержанным предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.