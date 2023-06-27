В італійській Калабрії новий рейд проти мафії: 43 затриманих

В італійській Калабрії поліція здійснила масштабний рейд на виконання ордеру про арешт 43 осіб, яких пов’язують у причетності до мафіозного клану "Ндрангета" та різних злочинах.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Арешти здійснили вранці 27 червня. Серед затриманих – у тому числі кілька політиків з Калабрії, імена яких не розкривають.

Щодо 22 осіб розслідування ведеться за підозрою у причетності до мафіозного кримінального угруповання, щодо 9 – участі у кримінальному угрупованні, щодо трьох – злочинній змові з метою шахрайства, інших – щодо порушення свободи вибору в обранні підрядника, вимагання, погроз застосування насильства, корупцію за дії, що суперечать посадовим обов’язкам тощо.

У травні повідомляли про рейди, за підсумками яких затримали понад 160 осіб.

Італійський клан "Ндрангета" вважають однією з найпотужніших злочинних мереж в Італії та Європі загалом.