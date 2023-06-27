В итальянской Калабрии новый рейд против мафии: 43 задержанных

В итальянской Калабрии полиция осуществила масштабный рейд во исполнение ордера об аресте 43 человек, которых связывают в причастности к мафиозному клану "Ндрангета" и различных преступлениях.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Аресты осуществили утром 27 июня. Среди задержанных – в том числе несколько политиков из Калабрии, имена которых не раскрывают.

В отношении 22 человек расследование ведется по подозрению в причастности к мафиозной криминальной группировке, в отношении 9 – участия в криминальной группировке, в отношении трех – преступном сговоре с целью мошенничества, других – о нарушении свободы выбора в выборе подрядчика, вымогательстве, угрозах применения насилия, коррупции и действиях, противоречащих должностным обязанностям и тому подобное.

В мае сообщалось о рейдах, по итогам которых задержали более 160 человек.

Итальянский клан "Ндрангета" считается одной из самых мощных преступных сетей в Италии и Европе в целом.