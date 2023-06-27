Путін виглядає набагато слабшим після заколоту Пригожина - спікер Палати представників

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив, що президент РФ Владімір Путін став "схожий на іншу людину" після того, як "група Вагнер" здійснила спробу збройного заколоту.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі програми Fox & Friend, повідомляє Голос Америки.

Маккарті додав, що Путін зараз – "значно слабший".

"Незалежно від того, що там сталося, Путін значно слабший. І Путін виглядає іншою людиною. Але я завжди вважав, що Путін схожий на боса мафії, і ви сьогодні це бачите...Путін ніколи б не дозволив Пригожину зайти так далеко або продовжити. Я маю на увазі Пригожин, і це не було секретом, публічно критикував Путіна, критикував військових", – сказав він.

Маккарті додав, що здатність Пригожина підібратися так близько до Москви "має перелякати Путіна".

Він зауважив, що Росії не вистачає військових поставок, і сказав, що теперішні події в Росії – чудова нагода для президента Китаю Сі Цзіньпіна припинити будь-яку підтримку Москви.

Спікер відзначив особисту вразливість Путіна після заколоту, сказавши, що він "самоізолювався" і тепер "повільно приймає рішення".

"Він просто не такий, коли на нього дивишся", – додає Маккарті.

Раніше телеканал CNN повідомив, що співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів ватажка угруповання "Вагнера" Євгенія Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

За даними джерел телеканалу, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від заподіяння ударів по території Росії під час заколоту.