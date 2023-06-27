Путин выглядит намного слабее после мятежа Пригожина - спикер Палаты представителей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что президент РФ Владимир Путин стал "похож на другого человека" после того, как "группа Вагнер" осуществила попытку вооруженного мятежа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире программы Fox & Friend, сообщает Голос Америки.

Маккарти добавил, что Путин сейчас – "значительно слабее".

"Независимо от того, что там произошло, Путин значительно слабее. И Путин выглядит другим человеком. Но я всегда считал, что Путин похож на босса мафии, и вы сегодня это видите...Путин никогда бы не позволил Пригожину зайти так далеко или продолжить. Я имею в виду Пригожин, и это не было секретом, публично критиковал Путина, критиковал военных", – сказал он.

Маккарти добавил, что способность Пригожина подобраться так близко к Москве "должна перепугать Путина".

Он отметил, что России не хватает военных поставок, и сказал, что нынешние события в России – прекрасная возможность для президента Китая Си Цзиньпина прекратить любую поддержку Москвы.

Спикер отметил личную уязвимость Путина после мятежа, сказав, что он "самоизолировался" и теперь "медленно принимает решения".

"Он просто не такой, когда на него смотришь", – добавляет Маккарти.

Ранее телеканал CNN сообщил, что сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов главаря группировки "Вагнера" Евгения Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.

По данным источников телеканала, во время мятежа "Вагнера" союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.