Франція здійснила перше випробування гіперзвукового бойового блоку

Франція в понеділок увечері здійснила перше випробування прототипу гіперзвукового бойового блоку VMaX, що є частиною зусиль країни зі створення сучасних систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться в заяві Агентства оборонних закупівель Франції, яку цитує "Європейська правда".

Зазначається, що випробування ракети з гіперзвуковим бойовим блоком VMaX відбулось о 22:00 у понеділок, 26 червня, з ракетного полігону в муніципалітеті Біскаросс, що біля Біскайської затоки, на південному заході Франції.

Фото: Агентство оборонних закупівель Франції

"Його льотні випробування на дуже складній траєкторії великої дальності стали безпрецедентним технічним викликом, який прокладе шлях до майбутнього нашої національної дорожньої карти розвитку гіперзвукових технологій", – ідеться в заяві Агентства.

Відомство не надало подробиць про результати випробування, але повідомило, що наразі триває аналіз отриманих даних, "щоб зробити висновки для продовження експериментальних запусків".

Контракт на розробку гіперзвукових бойових блоків VMaX Франція уклала з аерокосмічною компанією ArianeGroup ще у 2019 році.

Гіперзвукові бойові блоки – це безпілотні літальні апарати, що можуть летіти зі швидкістю понад 5 Махів (6000 кілометрів на годину) й здатні нести звичайну або ядерну боєголовку. Вони запускають з ракетоносія на висоту в десятки кілометрів, після чого прямують до цілі на надзвуковій швидкості.

На відміну від балістичних ракет, траєкторії яких фіксовані на старті, гіперзвукові бойові блоки можуть змінювати напрямок на високій швидкості.

Нагадаємо, що США також у прискореному порядку розробляють гіперзвукову зброю після того, як його суперники – Росія та Китай – уже повідомляли про її успішні випробування й узяття на озброєння.