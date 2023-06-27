Франция провела первое испытание гиперзвукового боевого блока

Франция в понедельник вечером провела первое испытание прототипа гиперзвукового боевого блока VMaX, что является частью усилий страны по созданию современных систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Агентства оборонных закупок Франции, которое цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что испытания ракеты с гиперзвуковым боевым блоком VMaX состоялось в 22:00 в понедельник, 26 июня, с ракетного полигона в муниципалитете Бискаросс, что у Бискайского залива, на юго-западе Франции.

ФОТО: АГЕНТСТВО ОБОРОННЫХ ЗАКУПОК ФРАНЦИИ

"Его летные испытания на очень сложной траектории большой дальности стали беспрецедентным техническим вызовом, который проложит путь к будущему нашей национальной дорожной карты развития гиперзвуковых технологий", – говорится в заявлении Агентства.

Ведомство не предоставило подробностей о результатах испытания, но сообщило, что в настоящее время продолжается анализ полученных данных, "чтобы сделать выводы для продолжения экспериментальных запусков".

Контракт на разработку гиперзвуковых боевых блоков VMaX Франция заключила с аэрокосмической компанией ArianeGroup еще в 2019 году.

Гиперзвуковые боевые блоки – это беспилотные летательные аппараты, которые могут лететь со скоростью более 5 Махов (6000 километров в час) и способны нести обычную или ядерную боеголовку. Они запускаются с ракетоносителя на высоту в десятки километров, после чего направляются к цели на сверхзвуковой скорости.

В отличие от баллистических ракет, траектории которых фиксированы на старте, гиперзвуковые боевые блоки могут менять направление на высокой скорости.

Напомним, что США также в ускоренном порядке разрабатывают гиперзвуковое оружие после того, как его соперники – Россия и Китай – уже сообщали о его успешных испытаниях и взятии на вооружение.