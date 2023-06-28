Війська ПВК "Вагнер" все ще перебувають на території України після провального заколоту в Росії 24 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Пентагона Патрік Райдер на пресбрифінгу.

При цьому він не уточнив, де саме знаходяться російські найманці.

"Що стосується їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислоковуватися, я не збираюся спекулювати щодо цього", – сказав Райдер.

У відповідь на запитання про потребу військової реакції США, він заявив, що не відбулося жодних змін у розташування американських військ через події в Росії.

"Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких вимушених коригувань", – додав Райдер.

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація "групи Вагнера" до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.