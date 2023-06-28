Войска ЧВК "Вагнер" все еще находятся на территории Украины после провального мятежа в России 24 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на пресс-брифинге.

При этом он не уточнил, где именно находятся российские наемники.

"Что касается их конкретной дислокации и того, могут ли они передислоцироваться, я не собираюсь спекулировать на этот счет", – сказал Райдер.

В ответ на вопрос о необходимости военной реакции США, он заявил, что не произошло никаких изменений в расположении американских войск из-за событий в России.

"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, требовало бы от нас каких-либо вынужденных корректировок", – добавил Райдер.

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО – Латвией, Литвой и Польшей. Президент последней, Анджей Дуда, ранее заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.