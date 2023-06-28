Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у середу, що Стокгольм все ще хоче приєднатися до НАТО до або на саміті у Вільнюсі наступного місяця, хоча ця мета може не реалізуватися.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Швеція поставила за мету приєднатися до Альянсу найпізніше на саміті НАТО 11-12 липня, і хоча вона має сильну підтримку з боку інших членів, Туреччина і Угорщина поки що утримуються від ратифікації її заявки.

"Швеція стане членом НАТО", – сказав Крістерссон в інтерв'ю суспільному мовнику SVT.

"Ніхто не може обіцяти, що це станеться саме у Вільнюсі або безпосередньо перед Вільнюсом, навіть якщо це було нашою амбіцією з самого початку. І це прагнення ми поділяємо з усіма іншими країнами НАТО", – додав шведський прем’єр.

Туреччина заявила, що Швеція переховує членів, як вона вважає, терористичних угруповань, і вимагає їхньої екстрадиції як кроку до ратифікації членства Швеції в Альянсі. Ці звинувачення Швеція заперечує.

Туреччина також висловила обурення антитурецькими демонстраціями, що відбуваються в цій країні.

Тим часом Швеція заявила, що свобода слова твердо закріплена в її конституції, і що вона виконала всі вимоги, викладені в угоді з Туреччиною і Фінляндією, укладеній в Мадриді рік тому.

Шведські і турецькі посадовці зустрілися 14 червня для переговорів і мають провести ще одну зустріч на високому рівні в Брюсселі, організовану генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед самітом у Вільнюсі.

У той самий час стало відомо, що Угорщина може схвалити протокол про вступ Швеції до НАТО за лічені дні перед самітом.